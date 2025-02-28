Врач Подмосковья рассказала о причинах аносмии у ребенка

Потеря способности ощущать запахи (аносмия) может быть временной и постоянной. Это состояние негативно влияет на качество жизни, так как обоняние играет важную роль в восприятии вкуса пищи, безопасности (например, обнаружение испорченной еды, запаха газа) и даже в эмоциональном благополучии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нарушение обоняния, в том числе у детей, может быть вызвано заболеваниями верхних дыхательных путей, такими как ринит, синусит или полипы в носу, которые временно блокируют обонятельные рецепторы. Также к потере обоняния могут привести травмы головы, повлекшие за собой повреждение обонятельного нерва или области мозга, отвечающей за обоняние. Вирусные инфекции, например ОРВИ или COVID-19, могут вызывать временную аносмию из-за поражения обонятельных рецепторов. Кроме того, к нарушению обоняния могут приводить врожденные аномалии развития, такие как синдром Каллмана, заболевания головного мозга и даже врожденная аносмия», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для диагностики аносмии врачи проводят опрос родителей и ребенка, чтобы выяснить возможные причины потери обоняния, осмотр носа и носоглотки. В случае необходимости назначают дополнительные исследования, например, МРТ или КТ, которые помогают выявить структурные изменения в носу или мозге. В ряде случаев нарушение обоняния — это сигнал о наличии другого, потенциально серьезного заболевания. Врачи НИКИ детства настоятельно рекомендуют не откладывать визит к специалисту и не практиковать самолечение при появлении первых симптомов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.