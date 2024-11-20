Врач Подмосковья рассказала про естественные роды после кесарева сечения

На сегодня в мире каждая четвертая беременная родоразрешается путем кесарева сечения, эта цифра каждый год растет. Однако врачи настаивают: естественные роды более благоприятны и для матери, и для малыша, а операция кесарева сечения в прошлом не является прямым показанием к таким же родам в будущем, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В 1916 году Нью-Йоркская ассоциация акушеров-гинекологов сформулировала принцип «однажды кесарево — всегда кесарево». Сегодня это правило устарело: естественные роды после кесарева сечения не только возможны, но даже рекомендуются, если у мамы нет противопоказаний, и причины, по которым такая операция проводилась в прошлом, устранены», — говорит руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

Врач разъясняет, что многочисленные исследования врачей показали, что после естественных родов у молодых мам с рубцом на матке гораздо реже возникают различные осложнения, такие как эндометрит (воспалительный процесс в матке в послеродовом периоде), риски тромбоэмболических осложнений. Риск респираторных заболеваний у новорожденного при плановом кесаревом сечении также на 15-20% выше по сравнению с успешными естественными родами.

Тем не менее, врач Ефимкова настаивает, что каждая беременность требует индивидуального подхода. Будущей маме обязательно должно быть проведено тщательное обследование и дана экспертная оценка состояния рубца на матке и только после этого выбран метод родоразрешения. Врачи МОНИИАГ под руководством главного специалиста по акушерству Минздрава РФ Романа Шмакова, где концентрируется работа с самыми сложными пациентами акушерского профиля, ведут планомерную работу по расширению показаний к естественным родам и приветствуют осознанное решение женщины родить самой. Институт располагает всеми необходимыми ресурсами и опытом для проведения подобных родов.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.