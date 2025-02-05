Врач Подмосковья рассказала, может ли диета матери навредить грудному малышу

Каждая женщина хочет, чтобы ее малыш рос здоровым и сильным. Для этого они часто прибегают к народным методам увеличения лактации или садятся на диеты. Что из этих средств является полезным и эффективным, а что — мифом рассказала врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы ребенок получал все питательные вещества и развивался правильно, молодой маме важно придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона. На ее столе должны быть свежие и качественные продукты, желательно натуральные, без консервантов, искусственных красителей и усилителей вкуса. Новые продукты стоит вводить в рацион постепенно, лучше по одному за неделю или две, чтобы оценить, не оказывает ли он влияния на самочувствие и настроение малыша. А вот сидеть постоянно на строгой диете без серьезных на то оснований, не стоит», — считает врач Андросова.

По мнению врача, строгая гипоаллергенная диета не предотвращает вероятность появления у ребенка аллергических реакций, не снижает вероятность развития дерматитов, аллергического ринита или бронхиальной астмы. Врач рекомендовала в случае выявления у малыша признаков пищевой аллергии незамедлительно обращаться к врачу, который сможет правильно определить причину аллергии и назначить индивидуальное питание и лечение малышу с учетом всех особенностей. Также врач назвала ошибочной практику изменения питьевого режима кормящей матери в сторону уменьшения или увеличения объема потребляемой жидкости, т. к. объем потребляемой жидкости не должен значительно меняться с рождением ребенка.

Также врач призвала женщин с осторожностью относиться к советам по употреблению лактогонных чаев и применять их только по совету врача и в рекомендуемых количествах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.