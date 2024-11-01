Врач Подмосковья рассказала, как справиться с тревогой и подготовиться к родам

Во время беременности почти каждая женщина сталкивается с внутренними страхами. Будущим мамам объяснили, как подготовиться и встретить малыша с уверенностью и спокойствием, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Физические страхи: страх боли. Этот страх часто проистекает из историй, услышанных от близких людей или увиденных в фильмах. Важно помнить: роды — это уникальный процесс. Существуют множество способов уменьшить боль. Например фитбол, релаксация и вода.

«Попробуйте сфокусироваться на дыхании. Глубокие вдохи и выдохи помогают расслабиться, снижая напряжение. Также вам помогут ароматерапия и музыка. Они создадут атмосферу спокойствия. Движение и удобные позы помогут облегчить процесс и снизить нагрузку на мышцы», — рассказала консультант по грудному вскармливанию Детской поликлиники N3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Виктория Сопова.

Она объяснила, что при страхе медицинского вмешательства, женщине следует заранее обсудить с врачом, в каких случаях это действительно необходимо. Далее она рассказала про психологические страхи. Если у женщины присутствует страх неизвестности, то необходимо записаться на курсы подготовки к родам, читать надежные материалы и обращаться за поддержкой к доуле.

«Если же вас посещает страх не справиться, напоминайте себе, что ваше тело создано для этого. Доверяйте себе и своей интуиции», — добавила специалист.

В завершении своего рассказа она заключила, что подготовка и информированность — ключ к спокойствию. И посоветовала окружить себя поддержкой и поверить в свои силы. Ведь роды — это путь к материнству.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.