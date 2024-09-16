Врач Подмосковья рассказала, как сохранить здоровые и крепкие ногти осенью

Осень — время, когда кожа и ногти нуждаются в дополнительном уходе. Холодный воздух, перепады температур и сухость воздуха могут негативно сказаться на их здоровье, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чтобы ногти оставались крепкими и красивыми, рекомендуется уделить им особое внимание. Для дополнительного увлажнения важно использовать кремы и масла, чтобы предотвратить сухость и ломкость. Отличным выбором будут масло жожоба, авокадо, виноградной косточки или миндальное. Также массажи или маски с использованием оливкового масла способствуют питанию и смягчению кутикулы.

Еще одно условие для крепких ногтей — правильное питание. Важно включать в рацион продукты, богатые биотином, железом и кальцием. А омега-3, содержащийся в рыбьем жире и льняном масле, будет полезен не только для ногтей, но и волос. Регулярный маникюр и педикюр не только придают ногтям ухоженный вид, но и способствуют их здоровому росту. Осенью, когда они особенно подверженны воздействиям непогоды, рекомендуется использовать укрепляющие средства, например, с добавлением кальция или кератина.

«Во время маникюра специалист может выявить признаки грибковой инфекции. Обычно грибок проявляется изменениями цвета, формы, структуры ногтя, его ломкостью и появлением белых пятен. При самостоятельном обнаружении подобных изменений не стоит заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева.

Для записи к специалистам, которые помогут вернуть ногтям и коже здоровье и красоту, можно воспользоваться порталом «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.