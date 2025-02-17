Врач Подмосковья рассказала, как провести школьные каникулы безопасно и с пользой

У школьников Подмосковья начались каникулы. Это время, когда дети могут отдохнуть от учебы и заняться тем, что им по душе, укрепить здоровье. Чтобы отдых прошел без происшествий, родителям стоит тщательно продумать, как организовать досуг детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Планируя занятия ребенка в эти дни, учитывайте его возраст и физические возможности. Не забывайте о погоде и состоянии здоровья сына или дочери. Старайтесь не перегружать ребенка, чтобы он смог по-настоящему насладиться каникулами. Не менее важно соблюдать режим дня: ложиться спать и вставать в одно и то же время. Это поможет ребенку избежать проблем со сном и легче адаптироваться к школьному расписанию после каникул», — рекомендует директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Этой зимой погода часто меняется, поэтому важно внимательно подбирать одежду и обувь для ребенка перед каждой прогулкой. Стоит убедиться, что ребенок одет в теплую и непродуваемую одежду, а его обувь имеет нескользящую подошву — это поможет предотвратить падения.

«Контролируйте, сколько времени ребенок проводит перед экранами компьютера и телефона. Ограничьте это время, чтобы дети больше двигались и играли на свежем воздухе. Если все-таки вы разрешаете компьютерные игры, отдавайте предпочтение развивающим ресурсам. Обращайте внимание на повышенную раздражительность, возбужденность, бессонницу — все это указывает на то, что-либо ребенок проводит больше времени за компьютером, чем вы разрешаете, либо разрешенные вами игры ему не подходят», — добавила врач.

Стоит уделить внимание питанию ребенка, ведь на каникулах дети часто нарушают привычную диету. В рационе должны быть всегда свежие овощи и фрукты, рыба, нежирное мясо. А вот избыток сладкого, фастфуда и газированных напитков лучше исключить. Стоит поощрять активные игры и занятия на свежем воздухе. Следуя этим простым рекомендациям, можно сделать каникулы ребенка безопасными и полезными для его здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.