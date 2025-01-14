Врач Подмосковья рассказала, как повысить активность у детей

Современные условия жизни кардинально изменились. Если раньше дети активно проводили свободное время, играя в командные игры на улице и гуляя в парках, то сегодня многим из них интереснее проводить время за развлекательными играми на планшетах, компьютерах или телефонах, а также посещая кинотеатры, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По словам заведующей отделением реабилитации Галины Деревяшкиной, такой образ жизни ведет к гиподинамии, недостатку двигательной активности, что, в свою очередь, может серьезно повлиять на развитие и общее состояние здоровья ребенка. Существует множество способов повысить активность у детей, например, совместная утренняя зарядка. Эта полезная привычка формируется очень легко и даже весело, а также помогает сблизиться. Если ребенок любит спать до последнего, родителям стоит предлагать прогулки пешком, исследуя как знакомые, так и новые маршруты, подсчитывая шаги и устанавливая личные рекорды.

«Лыжи являются отличной альтернативой обычным прогулкам в зимнее время года; такая тренировка всего тела подойдет для любителей экстрима и поможет повысить иммунитет. Катание на велосипеде отлично подходит для теплого времени года. Это безопаснее, чем катание на самокате, а нагрузка распределяется симметрично. Прокладывайте интересные маршруты и всей семьей изучайте лесные парки или город, не забывая, что безопасные поездки возможны только в специально отведенных для этого местах», — сказала Галина Деревяшкина.

В период каникул и отдыха стоит обязательно планировать активный досуг, включая увлекательные путешествия, прогулки, экскурсии и походы, чтобы провести время не только весело, но и с пользой для всего организма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.