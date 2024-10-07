Врач Подмосковья рассказала, как быстро восстановиться после родов

Появление малыша в семье — огромная радость, однако женский организм за время беременности и родов испытывает серьезные нагрузки, которые отражаются на самочувствии и настроении мам. Как правило, они хотят побыстрее вернуться в привычную форму. Как сделать так, чтобы сократить время восстановления и обрести прежнюю уверенность в себе рассказала заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Елена Ефремова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждая молодая мама хочет быстрее вернуться к прежним объемам и чувствовать себя красивой и привлекательной. Чаще всего после родов не дают это сделать неприятные ощущения в спине, суставах, различные невралгии, спазмы диафрагмы, опущение внутренних органов, отеки, нарушение мочеиспускания и снижение качества половой жизни. Чтобы быстрее справиться с этими неприятностями, нужно соблюдать несложные правила первые 42 дня после родов и запастись терпением и уверенностью, что при должном усердии все эти проблемы решаемы», — говорит врач.

Молодой маме в первые дни после родов Елена Ефремова посоветовала максимально ограничить серьезные физические и психоэмоциональные нагрузки, правильно питаться, соблюдать питьевой баланс и режим дня, а также выполнять несложную утреннюю гимнастику, дыхательные упражнения и тренировку мышц тазового дна, которые в первую очередь влияют на полноценное восстановление после вынашивания ребенка.

При диастазе (растяжении) мышц живота она рекомендует исключить физические упражнения с весом и по окончании периода восстановления отдать приоритет статическим физическим упражнениям (выполнению планки, занятиям пилатесом или боди-балету), выполнять упражнения для активации работы поперечной мышцы живота.

Женщинам, испытывающим дискомфорт в интимной зоне, любые формы недержания, сексуальную дисфункцию, кроме традиционной тренировки мышц тазового дна, рекомендуется внимание на возможности электромиостимуляции и современной БОС-терапии, позволяющей в легкой игровой форме научиться контролировать сокращения мышц. По мнению врача, только в исключительных случаях перечисленные методы не позволяют женщине, ставшей матерью, вернуться в прежнюю форму. В этом случае можно воспользоваться хирургическим лечением, методы которого хорошо известны, отработаны врачами и доступны всем россиянкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.