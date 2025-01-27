Врач Подмосковья рассказала, как беременной справиться с изжогой

Изжога — очень распространенная жалоба женщин во время беременности. Как утверждают врачи, с ней сталкивается как минимум каждая третья будущая мама. Чаще всего она развивается в 3-м триместре беременности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Несмотря на то, что многие женщины рассматривают ее как нормальное проявление беременности и не придают ей большого значения, в ряде случаев она может приносить серьезные неудобства и являться признаком развития заболевания, которое требует назначения лекарственных средств, обследования и наблюдения.

О причинах появления изжоги и способах борьбы с ней рассказала врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова.

«Причинами возникновения изжоги являются не только изменения расположения органов во время беременности. Основным механизмом ее провокации считается гормональная перестройка, которая оказывает влияние и на тонус мускулатуры кишечника, и на тонус сфинктера, который снижается и способствует развитию неприятных симптомов. Чтобы убедиться, что изжога не является признаком развития хронического заболевания при ее появлении стоит посоветоваться с врачом», — считает врач.

Врач Андросова напомнила, что если будущая мама уже сталкивалась с проявлениями изжоги до беременности, она имеет высокий индекс массы тела или ожидает двойню или тройню, вероятность появления у нее изжоги значительно возрастает и, к сожалению, не у всех женщин изжога проходит бесследно после беременности.

Как отметила врач, лечение женщин с изжогой должно быть комплексным и включать изменения образа ее жизни. Облегчение могут принести переход на дробное питание, смещение питания в сторону преобладания щелочных продуктов (отварное мясо, молочные продукты), уменьшение объема потребляемой пищи в вечернее время, сокращение в рационе кофе, шоколада, цитрусовых, ржаного хлеба и газированных напитков.

Особое внимание врач порекомендовала уделять употреблению достаточного количества некислых овощей и фруктов для профилактики запоров, которые тоже могут ухудшать работу желудочно-кишечного тракта, избегать длительных наклонов и физических упражнений, оказывающих сильное воздействие на мышцы живота, а также исключить ношение беременной тугих поясов и неудобной одежды.

Если будущая мама уже принимает препараты, которые могут провоцировать рефлюкс (антихолинергические, седативные средства, транквилизаторы, ингибиторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы, теофиллин, простагландины и нитраты) она не должна отказываться от них самостоятельно, но обратиться к врачу для грамотного и безопасного снижения их дозировки.

В сложных случаях, как отметила врач, беременной женщине может быть назначен прием лекарственных средств, улучшающих самочувствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.