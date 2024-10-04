Врач Подмосковья рассказал о мерах профилактики перелома бедренной кости

В повседневной практике травматолога-ортопеда встречаются довольно разнообразные повреждения. Как заверяет заведующий отделением травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Виталий Терлецкий одним из них является перелом бедренной кости, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В зависимости от возраста, массы тела пациента, характера перелома могут применяться различные типы фиксации отломков: гибкие титановые стержни, пластины и винты, интрамедуллярные стержни, в том числе с блокированием винтами. При оскольчатых переломах, а так же у пациентов массой больше 35 кг часто применяется фиксация пластиной и винтами. Но даже безупречно выполненная операция не может гарантировать своевременное выздоровление пациента.

«Около 50% успеха зависит от соблюдения пациентом рекомендаций врача, соблюдении назначенному режиму и лечению. Наиболее важной функцией нижних конечностей является опорная. В послеоперационном периоде, когда отломки костей нижней конечности сопоставлены, зафиксированы металлоконструкциями, но еще не срослись, запрещается давать осевую нагрузку, то есть наступать на поврежденную ногу. И даже после наступления сращения перелома осевая нагрузка дается дозированно, с опорой не более ½ массы тела с последующим расширением режима и дополнительным применением костылей no или ходунков», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач травматолог ортопед Детской больницы МОЦОМДа Виталий Терлецкий.

Также он дополнил, что при соблюдении условий полного сращения перелома, формирования правильного стереотипа походки, металлоконструкции удаляются не сразу, а спустя определенное время. Но есть особо активные пациенты, которые после операции, когда боли давно миновали, думают, что можно наступать на ногу и преждевременно, часто в тайне от родителей, дают осевую нагрузку.

«Учитывая, что перелом еще не сросся, может произойти миграция, деформация и даже перелом самой металлоконструкции, не рассчитанной на такой вид нагрузок. И на высоте перелома кости неизбежно произойдет деформация сегмента. Дети могут при этом вовсе не испытывать боли, а причиной беспокойства становится внешний вид искривленной конечности. И на вопрос врача на приеме о том, наступал ли ребенок на ногу, пациенты стыдливо прячут глаза. В подобных случаях приходится прибегать к повторным оперативным вмешательствам. И нередко такого рода операции подразумевают технические сложности для оперирующего врача, а для самого пациента очень травматичны, учитывая объем вмешательства», — подытожил доктор.

Детям необходимо строго соблюдать рекомендации врача под контролем родителей, только тогда успех в выздоровлении неизбежен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.