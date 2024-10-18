Врач Подмосковья назвала причины ломкости ногтей и дала советы по их укреплению

Ломкость ногтей — это распространенная проблема, которая особенно часто наблюдается на руках и встречается у женщин старше 50 лет. При старении организма человека хрупкость ногтей является физиологически нормальным состоянием. Наиболее распространенные клинические проявления включают продольное расщепление ногтя, поперечное расслоение и ломкость, которая затрагивает только верхнюю поверхность ногтевой пластины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В зависимости от причины можно выделить две формы ломкости ногтей: первичная идиопатическая, когда выявить причину не удается, и вторичная, вызванная воспалительными заболеваниями ногтей, инфекциями, системными расстройствами, дефицитом питательных веществ, приемом некоторых лекарств, нарушением кровообращения, неврологическими проблемами, анемией, эндокринными нарушениями, травмами и возможными профессиональными факторами», — объясняет врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева.

Как правило, в случае ломкости ногтей рекомендуется обратить внимание на свой рацион питания и включить в него продукты, богатые витаминами А, Е, С, группы В, микроэлементами и аминокислотами, особенно цистеином. Также стоит отказаться от вредных привычек, таких как отрывание и откусывание ногтей, так как это может усугубить проблему. Кроме того, следует избегать травм и контакта с аллергенами или раздражителями, ограничить контакт с водой и агрессивными моющими средствами. В некоторых случаях может потребоваться использование специальных лаков для восстановления и укрепления ногтевой пластины.

Только после осуществления консультации и диагностики, врач-дерматовенеролог предложит индивидуальные рекомендации по уходу за ногтями и лечению выявленных проблем. Запись на прием к специалисту возможна через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.