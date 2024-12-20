Врач Подмосковья напомнила о профилактике грибковых поражений кожи у детей

В детском возрасте часто встречаются случаи лишая — грибкового поражения кожи и волос. Заражение происходит при контакте с больным человеком или инфицированным животным, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Заболевание проявляется пятнами розового цвета с четкими границами, которые часто имеют вид кольца, и сильным зудом. На голове могут наблюдаться очаги выпадения волос с шелушением. Чтобы защитить ребенка от заражения лишаем, необходимо соблюдать ряд правил.

Важна тщательная гигиена. Следует регулярно мыть руки ребенка с мылом после прогулок, игр на детских площадках, контактных зоопарков и мест, где могут находиться животные (например, котокафе).

Необходимо минимизировать контакт ребенка с бездомными животными.

Важно ежедневно осматривать кожу ребенка на наличие высыпаний.

«Если вы заметили подозрительные высыпания на коже вашего ребенка, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обратитесь за консультацией к врачу-дерматовенерологу. Только специалист сможет правильно диагностировать заболевание и назначить соответствующее лечение», — предупреждает врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Лямина.

Своевременное обращение к специалисту и соблюдение профилактических мер помогут защитить ребенка от этого заболевания. Оформить запись на прием можно через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.