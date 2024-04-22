Врач Подмосковья напомнила о полезных привычках для укрепления здоровья

Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах проходит с 22 по 28 апреля. Ее цель — привлечь внимание к важности заботы о здоровье на рабочем месте. Заведующая терапевтическим отделением поликлиники Зарайской больницы Светлана Носикова рассказала несколько полезных привычек, которые помогут вам укрепить здоровье на работе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярно делайте физические упражнения: они помогут вам поддерживать хорошую физическую форму и снизить риск развития различных заболеваний. Соблюдайте режим питания: ешьте регулярно, избегайте перекусов вредными продуктами и следите за качеством пищи. Откажитесь от вредных привычек: курение и употребление алкоголя негативно влияют на ваше здоровье и снижают работоспособность. Соблюдайте правила гигиены: мойте руки, используйте антисептики и старайтесь избегать контакта с больными людьми», — рассказала Светлана Носикова.

Также, по словам специалиста, важно следить за своим эмоциональным состоянием: стресс может привести к развитию многих заболеваний, поэтому нужно научиться справляться с ним.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.