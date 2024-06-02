Врач поделилась, какое количество напитка шорли в день не навредит здоровью

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская отметила, что злоупотреблять газированным напитком шорли не стоит, в жаркий период его можно выпить один раз в день не более одного стакана, сообщает радио Sputnik.

Безалкогольный шорли представляет собой смесь сока и минеральной воды. По словам врача, если соковый напиток разбавлен минералкой, то он является газированным. Газ за счет раздражающего воздействия на слизистые оболочки желудка и кишечника может ускорять всасывание веществ, которые принимает человек.

«Поэтому, с одной стороны, человек получает меньше фруктозы, которая очень быстро поднимает уровень сахара в крови. Но, с другой стороны, за счет раздражающего воздействия пузырьков газированного напитка всасывание (сахара — ред.) все равно будет очень быстрым», — уточнила она.

Врач уточнила, что сделать напиток полезным можно, если развести сок обычной водой или выпустить газ из минеральной воды.