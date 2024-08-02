Врач по спортмедицине НИКИ детства рассказала, как выбрать секцию для ребенка

В августе многие родители решают, какую спортивную секцию выбрать для ребенка. Для этого на портале госуслуг есть целый раздел «Кружки и секции». Выбор состоит из игровых или командных видах спорта, танцев, единоборств или шахмат, бассейна или коньков. Чтобы спорт был на пользу, а не во вред, врач по спортивной медицине, заведующая консультативно-диагностическим центром № 2 НИКИ детства Дарья Коледова дала несколько советов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отдавать детей в спорт лучше после 4 лет, при этом тренировки должны иметь преимущественно общеукрепляющую направленность и проходить в игровой форме. После 6 лет нагрузки и периодичность занятий можно постепенно увеличивать, но помнить, что в этом возрасте крайне велик риск деформации опорно-двигательного аппарат, поэтому с силовыми тренировками лучше подождать до более старшего возраста», — отметила специалист.

С 10 лет начинают активно расти кости, а мышцы и внутренние органы, в том числе сердце, могут отставать. Из-за этого ребенок, порой, жалуется на недомогания и боли. Поэтому контроль спортивных тренировок, адекватности нагрузки должен быть регулярным. Допуск к соревнованиям и тренировкам можно получить у врача по спортивной медицине.

«Важно также правильно выбрать вид спорта для детей. Он должен быть интересен именно ребенку, а не только родителям или выбираться «за компанию с другом». Также не стоит превращать занятия в гонку за победами, результатами и достижениями. Обратите внимание на те виды спорта, в которых в равной степени задействованы выносливость, координация, скорость, которые развивают слабые стороны ребенка и укрепляет сильные», — добавила Дарья Коледова.

Очень важно создать ребенку гармоничный режим, без перегибов в какую-то одну сторону. Только в таком случае спортивные занятия будут носить оздоровительный характер, помогать в учебе, в общении со сверстниками, а также помогут скорректировать недостатки и улучшить самооценку без вреда для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.