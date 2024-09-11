Врач перечислила специалистов, к которым нужно обращаться мужчинам после 40 лет

Врач Анпилогова призвала мужчин после 40 лет проходить обследования раз в год

Регулярные медицинские осмотры помогут выявить и предотвратить многие заболевания, возникающие у мужчин после 40 лет. Некоторых специалистов нужно посещать раз в год в обязательном порядке, заявила РИАМО к. м. н. врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

Во-первых, раз в год нужно посещать терапевта, который проведет общий осмотр и назначит базовые анализы — общий анализ крови и мочи, измерение уровня сахара и холестерина. Это помогает выявить общие проблемы со здоровьем и при необходимости направить к узким специалистам.

«Во-вторых, важно посещать кардиолога, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врач проводит ЭКГ, измеряет артериальное давление и может назначить дополнительные исследования для оценки состояния сердца и сосудов», — добавила Анпилогова.

Уролога нужно посещать для своевременной диагностики доброкачественной гиперплазии предстательной железы или рака простаты — эти проблемы становятся более распространены с возрастом. Специалист проводит осмотр и назначает анализы, такие как исследование ПСА (простатспецифического антигена), для раннего выявления заболеваний.

«У стоматолога надо бывать не реже двух раз в год для профилактики, а при необходимости — лечения заболеваний зубов и полости рта. Здоровые зубы и десны — важная часть общего здоровья и привлекательности», — отметила эксперт.

Следуя этим простым рекомендациям, мужчины смогут сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Ведь забота о себе — это не только внешность, но и внутреннее состояние, которое отражается на лице и теле, заключила специалист.