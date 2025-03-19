Рвота и потеря памяти: признаки черепно-мозговой травмы у детей

Врач Степаненко: после травмы головы у детей могут быть тошнота и отеки

Черепно-мозговая травма требует особого внимания, а дети подвержены риску травм из-за активности, неосторожности и недостаточной координации. Важно понимать, что даже легкие травмы могут иметь долгосрочные последствия, поэтому родителям нужно внимательно следить за состоянием ребенка и вовремя обращаться за медпомощью, сообщила РИАМО врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Степаненко.

Она уточнила, что после травмы головы у ребенка могут появляться различные симптомы. Наиболее частыми признаками являются потеря сознания (не всегда), рвота или тошнота, головная боль, головокружение, нарушение координации движений или затруднения с движением, появление синяков или отечности в области головы.

По ее словам, еще у детей на травму могут указывать изменения в поведении (раздражительность, тревожность, агрессия или апатия), проблемы с памятью или затруднения в восприятии информации.

«У младших детей, которые не могут сообщить о своих ощущениях, важным признаком может быть повышенная капризность, беспокойство, отказ от еды или проблемы со сном», — добавила Степаненко.

Доктор подчеркнула, что последствия ЧМТ могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Важно помнить, что детский организм гораздо более подвержен различным повреждениям, чем у взрослых, так как его мозг еще активно развивается.

Как отметила врач, краткосрочными последствиями травмы могут быть временная потеря сознания, нарушения памяти, которые могут исчезнуть через несколько дней, головные боли и головокружения, эмоциональная нестабильность (агрессия или апатия).

Среди долгосрочных последствий специалист выделила хронические головные боли, которые могут сопровождать ребенка на протяжении всей жизни, проблемы с концентрацией и памятью, что может повлиять на учебу и повседневную деятельность, эмоциональные и поведенческие расстройства (например, повышенная агрессивность или депрессия), развитие эпилепсии, особенно после сильных травм или сотрясений, а также проблемы с координацией и нарушениями моторных функций.