Врач перечислила первые признаки приступа бронхиальной астмы

Приступ бронхиальной астмы проявляется одышкой, свистящими хрипами, кашлем, в более редких случаях — ощущением затрудненного дыхания или удушья, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

«На ранней стадии распознать астму бывает непросто. Ее симптомы часто напоминают признаки аллергии, бронхита, ОРВИ или реакцию на сильный стресс», — сказала Уланкина.

Она разъяснила, что вероятность развития астмы выше у людей с неблагополучным семейным анамнезом. Если у ближайших родственников диагностировали бронхиальную астму, риск развития этого заболевания повышается.

«В отличие от бронхита или ОРВИ астматический кашель возникает только время от времени — чаще всего ночью, после физических нагрузок или под воздействием пыли, пыльцы растений, табачного дыма, городского смога, холодного воздуха. Кроме того, при астме отсутствуют характерные для бронхита или простуды насморк, чихание, повышение температуры», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что аллергия чаще всего проявляется насморком, чиханием, отеком слизистых оболочек носа, глаз и рта и только при контакте с определенными аллергенами.

«При бронхиальной астме ключевой симптом — кашель, который редко возникает при аллергии. Кроме того, проявления аллергии хорошо купируются антигистаминными препаратами, а при астме они малоэффективны. Сильный стресс может вызывать чувство нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, головокружение, потливость. Однако при этом отсутствуют свистящее дыхание и выраженный кашель», — пояснила специалист.

Она отметила, что тревожность, вызванная стрессом, часто сопровождается другими психологическими симптомами — беспокойством, раздражительностью, нарушением сна.

«При подозрении на бронхиальную астму необходимо обратиться к терапевту или врачу общей практики. При необходимости он направит пациента к профильному специалисту — пульмонологу. Для диагностики астмы проводят функциональные дыхательные тесты — спирометрию и пикфлоуметрию. Они позволяют оценить функции легких и степень сужения просвета бронхов», — заключила врач.

6 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Это ежегодное мероприятие проводится в первый вторник мая. Цель мероприятий в этот день — привлечь внимание общества к проблеме роста заболеваемости астмой и повысить качество помощи пациентам.