Врач перечислила факторы, влияющие на появление ожирения у детей

Врожденного ожирения у детей не бывает. Существуют факторы, которые приводят к его появлению, рассказала РИАМО врач-эндокринолог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м.н Ирина Александрова.

Рост ожирения в последние десятилетия отмечается как среди взрослых, так и среди детей. В экономически развитых странах избыточной массой тела страдают 12–14% детей, причем чаще городские, нежели те, кто живет в сельской местности, в том числе из-за более низкой подвижности и более широкого доступа к высококалорийным рафинированным продуктам.

«Врожденного ожирения не бывает, абсолютно все дети рождаются с нормальным количеством жировых клеток, даже если у родителей избыток веса. Поэтому нормальный вес у ребенка — это фактор, который полностью зависит от его родителей. К тому же ожирение относится к состояниям, которые гораздо легче предупредить, чем потом лечить», — рассказала Александрова.

На появление ожирения у детей влияют многие факторы, такие как рацион питания, психологическое состояние, играет роль наследственность и физиология. Есть три критических периода для появления лишнего веса у детей.

Первый, это ранний возраст, когда дети еще активны, а потому такое ожирение снижается или уходит вовсе. Второй — предшкольный возраст 5–7 лет, когда ожирение уже более опасно и может перейти в подростковый и взрослый возраст.

«Третий период — пубертатный, когда перестройка гормональной системы становится одним из факторов появления лишнего веса, причем чаще у девочек, чем у мальчиков. В период полового созревания особенно важно следить за весом и общим состоянием ребенка», — заключила врач.