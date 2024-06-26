Врач перечислила бессмысленные анализы, которые назначают гинекологи
Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Наталия Потапова рассказала, что гинекологи в частных клиниках могут назначать анализы, которые не несут в себе особой пользы. В их числе эксперт назвала исследования, которые предлагают пройти во время планового осмотра или при планировании беременности, сообщает Life.ru.
Четверку необоснованных обследований во время планового осмотра возглавляют качественные анализы на условно патогенные микроорганизмы: Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum. По словам врача, если женщину беспокоят неприятные симптомы, воспаление может быть вызвано не той бактерией, которая была обнаружена. А если отсутствуют признаки патогенного процесса, наличие тех или иных микроорганизмов во флоре женщины — норма, заверила гинеколог.
Анализ на гормональный профиль при подборе комбинированных оральных контрацептивов (КОК) также лишен смысла. Решение о назначении подобных препаратов врач принимает исходя из анамнеза пациентки и наличия у нее противопоказаний, заявила Потапова.
Сдавать анализы на вирус папилломы человека не нужно, поскольку ВПЧ представлен более чем 200 типами, и лишь несколько из них могут привести к развитию злокачественных новообразований, предостерегла эксперт.
Замыкает топ ненужных анализов — мазок ПЦР на наличие герпетической инфекции при отсутствии признаков обострения. По словам Потаповой, информативным анализ будет лишь тогда, когда он взят в период обострения с поверхности «пузырьков».
Также врачи иногда назначают бессмысленные анализы при планировании беременности. Среди них эксперт выделила тест на «генетическую совместимость» партнеров, пробу Курцрока-Миллера, магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга при повышении уровня пролактина на 10–15%, полиморфизм генов гемостаза и офисную гистероскопию.