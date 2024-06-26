Врач перечислила бессмысленные анализы, которые назначают гинекологи

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Наталия Потапова рассказала, что гинекологи в частных клиниках могут назначать анализы, которые не несут в себе особой пользы. В их числе эксперт назвала исследования, которые предлагают пройти во время планового осмотра или при планировании беременности, сообщает Life.ru .

Четверку необоснованных обследований во время планового осмотра возглавляют качественные анализы на условно патогенные микроорганизмы: Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum. По словам врача, если женщину беспокоят неприятные симптомы, воспаление может быть вызвано не той бактерией, которая была обнаружена. А если отсутствуют признаки патогенного процесса, наличие тех или иных микроорганизмов во флоре женщины — норма, заверила гинеколог.

Анализ на гормональный профиль при подборе комбинированных оральных контрацептивов (КОК) также лишен смысла. Решение о назначении подобных препаратов врач принимает исходя из анамнеза пациентки и наличия у нее противопоказаний, заявила Потапова.

Сдавать анализы на вирус папилломы человека не нужно, поскольку ВПЧ представлен более чем 200 типами, и лишь несколько из них могут привести к развитию злокачественных новообразований, предостерегла эксперт.

Замыкает топ ненужных анализов — мазок ПЦР на наличие герпетической инфекции при отсутствии признаков обострения. По словам Потаповой, информативным анализ будет лишь тогда, когда он взят в период обострения с поверхности «пузырьков».

Также врачи иногда назначают бессмысленные анализы при планировании беременности. Среди них эксперт выделила тест на «генетическую совместимость» партнеров, пробу Курцрока-Миллера, магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга при повышении уровня пролактина на 10–15%, полиморфизм генов гемостаза и офисную гистероскопию.