Врач перечислил простые и эффективные способы по исправлению осанки

Человеческая осанка — это не только про прямую спину и внешний вид, но и про уверенность в себе, про правильную работу дыхательных органов. В разговоре с РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рассказал, как самостоятельно можно исправить осанку с помощью простых, но регулярных упражнений.

Как нарушается осанка?

По словам Антонова, в современном мире осанка нарушается из-за сидячей работы, телефонов и компьютеров. Отсутствие прогулок также негативно сказывается на здоровье спины и как следствие — на всем организме.

«Проверить осанку можно просто: встаньте у стены так, чтобы ее касались пятки, ягодицы, спина и затылок. Если через минуту вам неудобно стоять в этом положении — осанка уже нарушена. Причин может быть несколько, и все они тесно связаны с повседневными привычками», — рассказал Антонов.

Одна из самых распространенных причин нарушения осанки — это вытянутая вперед голова. Такое случается, когда человек часто смотрит в монитор, будь то телефон или компьютер. Шея устает, и из-за перенапряжения мышц голова «отрывается» от корпуса и выдвигается вперед. Из-за такого положения появляются боли в спине и пояснице, а живот также начинает выдвигаться вперед.

Исправить положение можно с помощью растяжки: достаточно несколько раз в день плавно отводить голову назад, задерживаясь в этом положении, и следить за положением шеи в зеркале.

Как формируется сутулость?

Сутулость формируется годами, отметил Антонов. Сначала плечи опускаются, затем округляется спина. Это не только портит осанку, но и мешает дышать полной грудью. Причина все та же — малоподвижный образ жизни. Простые упражнения вроде виса на турнике или растяжки у стены помогут вернуть грудной клетке подвижность и укрепить мышцы спины. Главное — делать их регулярно, даже по 5–10 минут в день, подчеркнул врач.

Есть и менее очевидная проблема, которая кроется в неправильном положении таза. При длительном сидении передняя поверхность бедра укорачивается, а ягодичные мышцы слабеют. В итоге таз наклоняется вперед, а поясница начинает перегружаться. Исправить это можно, если включить в свой день немного активности: вставать каждый час, делать легкие выпады, растягивать бедро и укреплять ягодицы.

Если при регулярном выполнении перечисленных упражнений ничего не меняется, следует обратиться за помощью к квалифицированному остеопату, чтобы рассмотреть ситуацию с осанкой в индивидуальном порядке. Специалист поможет вернуть телу естественное положение.

«И не забывайте о мелочах: удобная обувь, правильный стул, нормальная высота монитора — все это поддерживает вашу осанку в течение дня. Главное — не ждать, пока тело само справится. Чем раньше вы начнете, тем легче будет восстановить легкость в движениях и уверенность в себе», — добавил Антонов.