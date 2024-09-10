Врач-педиатр рассказала, как гаджеты влияют на детское здоровье

Цифровые гаджеты стали неотъемлемой частью не только досуга, но и учебного процесса. Однако их чрезмерное использование негативно отражается на детском здоровье и может провоцировать ожирение и диабет, рассказала РИАМО врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Она отметила, что синий свет от экранов гаджетов нарушает циркадные ритмы, что негативно сказывается на качестве сна. Недосыпание ведет к ухудшению памяти, внимательности, повышает риск диабета и ожирения из-за гормональных нарушений.

«Длительное воздействие синего света также может увеличивать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, использование гаджетов способствует нарушению осанки и набору лишнего веса, что особенно опасно для подростков в период гормональной перестройки», — заявила Морозова.

Нарушение циркадного ритма существенно повышает уровень сахара в крови, что может привести к диабету. Гормон лептин, отвечающий за чувство сытости, напротив, снижается, и в результате человек может испытывать чувство голода, даже если организму еда не нужна.

«Использование гаджетов снижает активность ребенка в реальном мире, что приводит к проблемам с обучением. Постепенно ухудшается качество почерка, снижается грамотность, нарушается память и способность концентрироваться. Дети, проводящие много времени с гаджетами, часто испытывают сложности с усидчивостью и становятся менее внимательными», — отметила эксперт.

По словам врача, гаджеты легко обеспечивают доступ к дофамину, гормону радости, что приводит к формированию зависимости. Это снижает интерес ребенка к реальному миру, делает его менее эмоционально устойчивым. Ограничение использования гаджетов может вызывать истерию, агрессию, тревожность и апатию, особенно у маленьких детей.

«Современные устройства обладают функциями, снижающими нагрузку на зрение, но важно контролировать время их использования, обеспечивать качественный сон и регулярно консультироваться с врачом», — заключила педиатр.