Врач-педиатр Подмосковья рассказала о правилах безопасного похода в лес с детьми

Летом лес — отличное место для укрытия от жары и духоты. Врач-педиатр НИКИ детства Ирина Наумова рассказала о том, как подготовиться к походу в лес с ребенком, что взять с собой и как вести себя в лесу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Прежде всего, перед отправлением в поход необходимо рассказать ребенку, где находятся важные точки: стоянка, костер, туалет и другие ориентиры — так он сможет лучше ориентироваться на новой местности. Обязательно нужно объяснить ребенку, что делать, если он заблудится, и научить базовым правилам безопасности: например, тому, что нельзя трогать неизвестные грибы и есть незнакомые ягоды — они могут быть ядовитыми; если видите шмелей, ос или пчел, во избежание укусов нужно не размахивать руками, а оставаться неподвижным; нельзя подходить к диким животным (даже если на первый взгляд они выглядят безобидными) и тем более дразнить и трогать их, так как они могут укусить и заразить бешенством. При появлении животного нужно стоять неподвижно и тихо, пока оно не уйдет — нельзя показывать страх. К детенышам животных тоже не стоит приближаться — это может быть опасно, ведь их мать может находиться где-то неподалеку и прибежать на защиту своих детей.

«Обработайте одежду ребенка средствами от насекомых и пришейте на нее светоотражатели. Сама одежда должна быть яркой, чтобы ребенка было видно издалека. Летом в лесу много клещей, поэтому ребенку лучше надеть длинные штаны и заправить их в закрытую обувь (например, сапоги). Заранее проверьте прогноз погоды и соответствующим образом подготовьтесь. Не забудьте дать ребенку свисток — его звук будет далеко слышен в лесу и поможет быстро найти друг друга при необходимости. А телефон поместите в водонепроницаемый чехол, чтобы гаджет не намок в случае дождя», — посоветовала педиатр.

Перечень вещей, которые нужно взять с собой в лес, зависит от возраста ребенка, вида похода и его продолжительности. Вот список самого необходимого: средства от укусов насекомых (репелленты и мази), продукты для перекуса, достаточное количество воды, аптечка с самыми необходимыми лекарствами и перевязочными материалами, компас, нож, зажигалка, солнцезащитный крем, водонепроницаемая одежда, портативное зарядное устройство.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им ходить в лес без взрослых. Идя в лес с ребенком, обратите внимание на правильную расстановку взрослых: один взрослый идет первым, другой — последним, а ребенок между ними. Первый взрослый будет следить за безопасностью маршрута, а последний — непосредственно за ребенком. Ни в коем случае дети не должны разжигать костер без помощи взрослых — большинство лесных пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем», — объяснила Ирина Наумова.

МЧС России призывает сразу вызывать спасателей, если кто-то потерялся, и не пытаться заниматься поисками самостоятельно. Специалисты МЧС советуют: научите своего малыша номеру телефона для обращения за помощью — 112 (МЧС). Пусть он запомнит простую и короткую фразу: если случилась беда — звони один-один-два.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.