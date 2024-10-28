Врач-педиатр Подмосковья провела обзор термометров в осенне-зимний период

По мнению заведующей дневным стационаром Детской поликлиники № 1 МОЦОМДа, врача-педиатра Юлии Тепловой, старый добрый ртутный градусник уходит в прошлое из-за своей хрупкости и опасности отравления парами ртути при его повреждении. Он точный, практичный, недорогой. Однако, доктор рекомендует избегать эксплуатации небезопасных приборов дома, тем более выбор термометров велик. Галинстановый термометр выглядит внешне также как ртутный, но наполнен нетоксическим металлическим сплавом галлия, индия и олова. Компактный, недорогой, точный, как ртутный, но более безопасный. Единственное неудобство — трудности со стряхиванием показателей.

«Цифровой электронный термометр — самый богатый на вариации моделей. На рынке представлены классические, детские, ректальные и термометры — соски. Удобный, компактный, безопасный прибор с разнообразным дизайном, оснащен памятью измерений, изжает сигнал при окончании работы. Жирный минус — погрешности измерений. Бесконтактный инфракрасный термометр, он же лазерный. Ноу хау нашего времени. Самый быстрый, но и самый дорогой термометр. Удобный, быстрый, высокотехнологичный. Бесспорное преимущество — нет контакта с кожей, а значит не нуждается в обработке, комфортный в использовании — легко измерить температуру, даже у спящего младенца. Недостатки — погрешности измерений, только накожный способ измерения температуры», — рассказала доктор Теплова.

В завершении своего обзора она упомянула про жидкокристаллические термополоски, которые внешне напоминают линейку со шкалой градусов. Под воздействием температуры жидкие кристаллы меняют цвет и окрашивают шкалу. Полоски удобны для скринингового определения температуры. Прикладываются ко лбу и через 15 секунд на шкале результат. Но погрешность измерений велика. В завершении своего рассказа, специалист обратилась к родителям и посоветовала выбирать безопасные и точные термометры для своей семьи, пожелав крепкого здоровья.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.