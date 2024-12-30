Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала как правильно подготовить организм к празднованию Нового года

С наступлением новогодних праздников наш организм сталкивается с трудностями: обилие калорийной пищи, недостаток подвижности и дефицит сна могут негативно сказаться на здоровье и вызвать нежелательную прибавку в весе. Поэтому крайне важно позаботиться о себе в этот особенный период времени. Прежде всего, при составлении праздничного меню стоит уделить внимание разнообразию и качеству продуктов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Включите больше свежих овощей и фруктов, которые помогут поддерживать чувство сытости и обеспечат организм нужными витаминами и минералами. Не забывайте про белок — этот макронутриент не только сохраняет мышечную массу, но и способствует длительному чувству насыщения, что предотвращает переедание», — рассказала заведующая кабинетом врача-педиатра Детской поликлиники N2 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Елена Ряскова.

Также она рекомендовала заменить белый хлеб на изделия из цельного зерна, которые стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают пищеварение. Вместе с овощами и фруктами цельнозерновые продукты станут основой рациона для укрепления иммунной системы. Кроме того, специалист отметила важность включения активного отдыха в праздничные дни. Совместные занятия спортом, игры на свежем воздухе помогут не только отлично провести время с близкими, но и поддержать физическую активность.

«Не забывайте об отдыхе: хотя праздники могут быть насыщенными, полноценный сон необходим для восстановления сил. Заботясь о здоровье, можно наслаждаться всеми прелестями новогодних праздников с полной энергией», — заключила доктор Ряскова.

В завершении своего рассказала она призвала всех создавать и поддерживать в семье позитивную атмосферу, избегая стрессов и конфликтов. Это обеспечит гармоничное и радостное празднование Нового года.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.