Врач-педиатр из Сергиева Посада стала победителем Всероссийского конкурса врачей

Наиля Мансуровна Коковина — выпускница Ивановской медицинской академии с двадцатилетним стажем работы, ныне — сельский доктор. Ее вверенная территория — поселок Березняки. В населенном пункте и окрестных деревнях проживает почти 700 детей, и все они получают медицинскую помощь в местной амбулатории.

Местные жители уважают и любят своего детского врача: ежедневно на прием приходят до 30-40 детей, и прием идет до последнего пациента — никто не остаётся без необходимой медицинской помощи. Именно анализ работы доктора и многочисленные положительные отзывы пациентов стали ключевыми критериями для ее победы в конкурсе.

«Для участия в конкурсе требовалось составить подробный трехлетний отчет о проделанной работе, а также подготовить видеопрезентацию, рассказывающую о моих ежедневных обязанностях, рабочем дне и включающую интервью с нашими пациентами. Все было подготовлено и отправлено. На днях я узнала, что стала одной из победителей. Это очень важно для меня как для сельского доктора. Работать на селе значительно сложнее, чем в условиях города. Чаще всего наши пациенты обращаются с жалобами на ОРВИ, но бывают и серьезные случаи. Например, не так давно направляли девочку с эпилепсией в детский центр им. Рошаля. Большое счастье, что в Московской области появилось медучреждение такого уровня, где наши дети могут получать самую современную и высокотехнологичную медицинскую помощь. И неважно, откуда они — из города или из села», — говорит Наиля Коковина.

Наиля Мансуровна постоянно повышает свой профессиональный уровень и считает, что эта победа в конкурсе является дополнительным стимулом и подтверждением доверия со стороны пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.