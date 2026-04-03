Врач Павлова предупредила о риске спазмов сосудов весной

В межсезонье резкие перепады температуры могут спровоцировать спазмы сосудов и повысить риск тромбов, особенно у людей с нестабильным давлением. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Павлова, сообщает Nord-News .

По словам специалиста, на холоде возникает спазм капилляров, а при резком потеплении возможно их парадоксальное расширение. Это усиливает нагрузку на сосуды и может усугубить состояние.

Дополнительно возрастает риск сгущения крови, что повышает вероятность тромбообразования. В группе риска — пациенты с нестабильным артериальным давлением и люди, перенесшие COVID-19.

При подтвержденных сердечно-сосудистых патологиях врачи назначают клопидогрел. Без диагноза принимать препарат нельзя из-за риска геморрагических осложнений. После консультации с врачом при головной боли или ощущении спазма может применяться диосмин, который улучшает венозный тонус и лимфодренаж.

Павлова также рекомендовала одеваться по погоде и соблюдать питьевой режим. В теплом помещении при повышении температуры на улице возрастает риск обезвоживания, поэтому стоит пить больше воды и сократить кофеин и алкоголь.

Асимметрия давления на 15 мм рт. ст., резкая головная боль и мерцание в глазах могут указывать на осложнения. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

