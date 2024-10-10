Врач ответила, почему у россиян стали чаще выявлять психические расстройства

Заслуженный врач РФ, исполняющая обязанности главврача Нижегородской областной психоневрологической больницы № 1 Людмила Афанасьева рассказала, в регионе в 2023 году заболеваемость психрасстройствами выросла на 14,7% — 257,8 случая на 100 тысяч населения. По словам эксперта, это связано с рядом факторов, сообщает ИА «Время Н» .

Афанасьева обратила внимание, что показатели заболеваемости и распространенности увеличиваются из-за органических непсихотических расстройств. Растут они и по причине соматоформных расстройств и невротических недугов, возникающих у людей из-за стресса.

«Связан этот тренд с лучшей выявляемостью и дестигматизацией психиатрической службы», — сказала заслуженный врач России.

В 2023 году в Нижегородской области зафиксировали 2614,2 факта психических расстройств на 100 тысяч жителей. По России этот показатель больше — 2852,3 случая на 100 тысяч населения, а заболеваемость достигает 314,4 случая на 100 тысяч жителей.