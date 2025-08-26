Врач ответила, можно ли умереть от сухой лапши без кипятка

По информации The Daily Mail, трагический случай произошел в Каире — 13-летний подросток употребил 3 пачки сухой лапши, а примерно через 30 минут начал жаловаться на боли в животе, повышенное потоотделение и рвоту. К сожалению, врачи не смогли спасти ему жизнь. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная выразила мнение, что ребенок мог погибнуть от острой кишечной непроходимости или аллергической реакции на приправы, сообщает Газета.ru .

«Использование сухой лапши, даже если она будет без приправ, — вредно для организма, тем более в большом количестве. Скорее всего, ребенок погиб от острой кишечной непроходимости, потому что большое количество сухого теста при контакте с ферментными системами организма требует на себя большого количества жидкости, которой, скорее всего, не было, потому что жаркая погода. Если используют приправы, на них тоже нужно очень много и ферментов, и жидкости — ребенок не пил. И в итоге переваривание комка теста привело к тому, что оно стало более липким, более плотным», — отметила специалист.

Бережная подчеркнула, что установить точную причину летального исхода без изучения истории болезни не представляется возможным.

По ее словам, нельзя исключать, что причиной стала острая аллергическая реакция на приправы, содержащиеся в лапше быстрого приготовления. Также вероятно токсическое воздействие. Все сублимированные в сухом виде продукты нуждаются в разведении определенным количеством жидкости, как указано в инструкции, чтобы они были безопасны для употребления, пояснила врач.

Она добавила, что среди молодежи распространена практика поедания лапши в сухом виде. По ее словам, подростки едят продукт «на слабо».

«Это есть в школах — поедание сухих макарон. Тоже может привести к достаточно серьезным последствиям, но что касается конкретного случая, очень сложно сказать, что явилось основной причиной: токсическое влияние приправ либо возникла острая кишечная непроходимость. Возможно, и то, и другое у одного и того же ребенка», — рассказала Бережная.