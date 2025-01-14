Врач ответила, является ли катаракта наследственной болезнью

Катаракта — это распространенное заболевание глаз, при котором хрусталик становится мутным, что приводит к ухудшению зрения. Основная причина ее возникновения — возрастные изменения, однако иногда болезнь встречается и у молодых людей. Главный врач World Vision Clinic Зарина Курачинова, ответила, насколько гены влияют на вероятность развития катаракты, сообщает «Вечерняя Москва».

«Гены действительно могут быть связаны с развитием катаракты, но не всегда являются главной причиной», — объяснила врач.

Это означает, что наличие случаев болезни в семье действительно увеличивает риск, но не является гарантией возникновения. Кроме генетической предрасположенности, существуют и другие факторы, способствующие заболеванию: длительное воздействие ультрафиолетового излучения, сахарный диабет, вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем, а также возраст.

Часто бытует мнение, что, если у родителей была катаракта, то ее появление у детей неизбежно. На самом деле, наследственность лишь повышает вероятность, но не является решающим фактором.

Существует также миф о том, что наследственная катаракта неизлечима. На сегодняшний день современные методы, такие как замена хрусталика на искусственный, позволяют успешно восстановить зрение. Чтобы минимизировать риск катаракты, важно проходить регулярные осмотры у офтальмолога, использовать солнцезащитные очки и следить за уровнем сахара в крови.

Наследственность может сыграть свою роль, однако, как подчеркнула Курачинова, немалую часть в риске занимают образ жизни и окружающая среда. Если замечаете ухудшение зрения или имеете предрасположенность, не стоит откладывать визит к врачу.