Врач ответила, действительно ли еда белого цвета снизит вес быстрее «Оземпика»

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в еде белого цвета есть бактерия, способная снижать вес в 2,5 раза быстрее, чем при помощи «Оземпика». Врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной ответила, действительно ли эти продукты обладают таким чудодейственным эффектом, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, далеко не все продукты стимулируют выработку белков RORDEP1 и RORDEP2, которые по функционалу схожи с гормоном, отвечающим за сжигание жира и регулировку метаболизма. Например, если есть сахар и муку в надежде похудеть, никакого эффекта не произойдет.

«Цветная капуста, яйца, куриная грудка, молоко и творог действительно полезны, но дело в том, что любой продукт так или иначе влияет на многие аспекты в нашем организме и, в частности, на работу бактерий. Но для этого нужны определенные условия и баланс микрофлоры кишечника», — отметила специалист.

Так, эти бактерии могут синтезировать различные вещества, которые отдаленно по своему действию похожи на гормон иризин. Это вещество может уменьшать количество жира в организме, воспаление, влиять на работу митохондрий и предотвращать нейровегетативные заболевания в виде Альцгеймера. Однако эти продукты не провоцируют выработку именно этого гормона.

Также Соломатина уточнила, что иризин воздействует на экспрессию определенных генов через биохимическую цепочку, превращая белый жир в бурый, имеющий множество митохондрий. Тем не менее, гормон выделяется как компенсаторная реакция организма, чтобы защитить организм от потери тепла во время физических нагрузок, особенно на холоде.

В заключение, врач отметила, что потреблять множество белых продуктов в надежде стимулировать выработку белковых, подобных иризину, преждевременно, так как на данный момент это возможно только при естественных физических нагрузках при низкой температуре.