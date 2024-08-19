Врач ответил, как лечить сегодняшних наркоманов

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Врач Вашкин: сегодня есть три ключевых направления для лечения наркоманов

Наркотическая зависимость — серьезное заболевание, при котором человек не способен преодолеть влечение к употребление запрещенных веществ. Психиатр-нарколог, главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал о главных способах борьбы с наркозависимостью, способах прийти к устойчивой ремиссии и вернуться к полноценной жизни, сообщает Газета.ru .

Сегодня, по словам медика, существует три основных направления лечения: медикаментозное, психотерапия и реабилитация в социуме. Лучше всего эти способы использовать комплексно.

При этом современные лекарства помогут купировать абстинентный синдром, восстановить нарушенные функции организма и провести детоксикацию.

«Психотерапия помогает пациенту осознать причины своего пристрастия, выработать новые модели поведения и справиться с психологическими проблемами», — сказал доктор.

Современные клиники используют различные методы для лечения наркозависимых: когнитивно-поведенческую терапию, психодинамическую и групповые занятия. При помощи социальной реабилитации больные адаптируются к здоровой жизни без наркотиков, возвращаются к работе или учебе, находят новые интересы и цели в жизни.