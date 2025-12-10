Врач-оториноларинголог приступила к работе в поликлинике Реутова

К работе в поликлинике № 1 Реутовской клинической больницы приступила врач-оториноларинголог Юлия Самосенко. Привлечение квалифицированных кадров является одним из приоритетных направлений развития медицины в городе, и приход молодых врачей подтверждает эффективность этой работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юлия Самосенко, выпускница Курского государственного медицинского университета, выбрала профессию врача, следуя детской мечте помогать людям. Специализацию в области оториноларингологии она выбрала осознанно, ориентируясь на высокое качество обучения и сильный преподавательский состав. Переезд в Реутов был связан с семейными обстоятельствами — в наукоград Юлия переехала вместе с супругом.

Как отмечает заведующий поликлиникой № 1 Елена Лиханова, молодые специалисты являются будущим медицины. Их преимущество заключается в быстрой адаптации к современным методикам диагностики и лечения, а также в готовности осваивать новые технологии, такие как искусственный интеллект и телемедицинские консультации. Руководство поликлиники подчеркивает, что выбор амбулаторного звена молодыми врачами для постоянной работы, а не только для накопления опыта, является положительной тенденцией.

В Реутове ведется системная работа по кадровому обеспечению медицинских учреждений. С начала 2025 года в округ было привлечено более 60 врачей и 45 медицинских сестер. Для специалистов предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, включая возможность получения служебного жилья, компенсацию аренды или участие в программе «Социальная ипотека». Кроме того, молодые врачи в первые три года работы после окончания вуза получают ежемесячную денежную компенсацию. Город также активно сотрудничает со студентами-медиками: с начала года более 300 из них прошли практику в отделениях Реутовской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.