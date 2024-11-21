Врач-отоларинголог Зарайской больницы рассказал о первых признаках синусита

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С наступлением холодов мы сталкиваемся с ростом заболеваемости простудными заболеваниями. Некоторые из них проходят практически незаметно для нас, не вызывая особого дискомфорта, но в то же время могут привести к серьезным осложнениям. Отоларинголог Зарайской больницы Владислав Нигматкулов рассказал о таком заболевании как синусит. Это воспаление околоносовых пазух, которое может быть вызвано бактериальной или вирусной инфекцией, аллергией или другими факторами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Симптомы синусита включают заложенность носа, головную боль, выделения из носа и ухудшение обоняния.

«Не рекомендуется самолечение, поскольку неправильное использование антибиотиков или других лекарств может усугубить проблему и привести к резистентности к антимикробным препаратам», — отметил Нигматкулов.

При подозрении на синусит следует обратиться к оториноларингологу или терапевту.

Жители Зарайска могут записаться на прием к врачу через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг или чат-бота Дениса.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.