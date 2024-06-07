Врач-ортодонт объяснила, в чем разница между брекетами и элайнерами

Ортодонтическое лечение на брекетах и на элайнерах — это два популярных метода коррекции прикуса и выравнивания зубов. Лучший метод коррекции выбирается исключительно специалистом, основываясь на тяжести дефекта зубов, рассказала РИАМО врач-ортодонт сети клиник DinStom, кандидат медицинских наук Мария Громовик.

Она подчеркнула, что брекеты являются традиционным способом исправления зубочелюстных аномалий и широко применяются как у детей, так и у взрослых. Они представляют собой металлические или керамические элементы, прикрепленные к поверхности зубов и соединенные между собой ортодонтической дугой. Брекет-система за счет дуги оказывает постоянное слабое давление на зубы, постепенно перемещая их в нужном направлении.

«С другой стороны, элайнеры — это съемные прозрачные пластиковые капы, которые изготавливаются по индивидуальным параметрам зубов и челюстей. Они менее заметны и более комфортны в использовании. Из-за больше эстетичности элайнеры стали предпочтительным выбором для людей, желающих сохранить естественный внешний вид во время лечения», — рассказала Громовик.

Выбор между брекетами и элайнерами зависит от индивидуальных потребностей пациента. Брекеты обычно назначаются в случаях более сложных дефектов прикуса, когда требуется более сильное и длительное воздействие на зубы. Элайнеры чаще используются для лечения легких и умеренных случаев нарушения положения зубов и прикуса. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки.

«Брекеты, хотя более заметные и могут вызывать дискомфорт, эффективны в коррекции серьезных проблем и могут применяться практически у всех пациентов. Элайнеры же удобны в использовании, но требуют строгого следования инструкциям в отношении времени ношения и ухода», — добавила эксперт.

По ее словам, вопрос выбора между брекетами и элайнерами должен решаться врачом-ортодонтом с учетом степени тяжести дефекта, индивидуальных пожеланий пациента и бюджета лечения. Главное — следовать рекомендациям специалиста и заботиться о своем здоровье.