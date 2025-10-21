Врач опровергла эффективность Coca Cola при пищевом отравлении

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что употребление Coca Cola при пищевом отравлении не только не помогает, но и может усугубить состояние, сообщает Life.ru .

В интернете часто встречаются советы лечить пищевое отравление колой, однако научных подтверждений эффективности такого метода нет. Мельникова подчеркнула, что употребление колы может только ухудшить состояние.

Ортофосфорная кислота в составе напитка обладает слабым бактерицидным действием, но ее концентрация слишком мала для пользы. Кроме того, газированная и кислая среда колы усиливает симптомы отравления — вздутие, метеоризм и боли. Кофеин в напитке оказывает мочегонное действие, что может привести к обезвоживанию.

Мельникова советует при отравлении пить 2–3 литра воды, морсов или слабых соков, а также принимать энтеросорбенты и прокинетики. При появлении многократной рвоты, высокой температуры, крови в рвотных массах или признаков обезвоживания необходимо срочно обратиться к врачу, особенно если отравился ребенок, пожилой человек или пациент с хроническими заболеваниями.

