Врач-онколог провел прием маломобильных пациентов в поселке Архангельское Красногорска

Егор Деменок, врач Красногорского центра амбулаторной онкологической помощи, провел прием в поселке Архангельское. Он осмотрел 15 пациентов в амбулатории и посетил на дому двух маломобильных жителей. По словам исполняющей обязанности заведующей Архангельской врачебной амбулаторией Веры Багирь, пациенты положительно оценили визит специалиста.

Вера Багирь подчеркнула, что такие выездные приемы стали регулярными. Ранее в Архангельском пациентов принимали уролог, кардиолог, детский невролог и детский эндокринолог.

В поселке действует проект обследования на дому для маломобильных пациентов. Медицинские специалисты приезжают для забора анализов и проведения ЭКГ. Вера Багирь поблагодарила руководство Красногорской больницы за поддержку этой инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.