Врач-онколог 30 ноября проведет консультацию для жителей Королева

В центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы, созданном на базе поликлиники на улице Дзержинского, дом № 11, 30 ноября с 9:00 до 12:00 пройдет день открытых дверей. Осмотр жителей проведет врач-онколог Екатерина Гордеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках нашего дня открытых дверей доктор осмотрит и побеседует с каждым пациентом, чтобы принять решение о необходимых видах обследований. Как правило, это: мазок на цитологию, маммография, УЗИ или флюорография. Когда мы проводим дни открытых дверей, мы решаем такую важную задачу, как обеспечение дополнительной возможности для обследования и своевременного выявления опасных новообразований у пациентов. Я и мои коллеги приглашаем жителей города посетить наш онкодиспансер 30 ноября без предварительной записи. При определении каких-либо отклонений мы сможем вовремя приступить к лечению и предотвратить тяжелые последствия для здоровья», — сообщила заведующий центром амбулаторной помощи Королевской больницы Надежда Блаженко.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефон для справок: 8 (495) 511-61-21.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.