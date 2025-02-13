Врач онкодиспансера Подмосковья выступил на конференции в Саудовской Аравии

Заведующий отделением онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов выступил с докладом на международной конференции PSOGI в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

PSOGI — это интернациональная группа по лечению канцероматоза брюшины, которая собрала 400 специалистов по данному профилю со всего мира.

«В 2020 году врачи отделения онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера впервые в мире провели комбинированную циторедуктивную экстирпацию матки с придатками с резекцией большого сальника и внутрибрюшной аэрозольной химиотерапией под давлением (PIPAC). При данной методике одномоментно выполняется циторедуктивная операция, то есть полное удаление максимального количества злокачественной опухоли и внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC). Такого сочетания в онкогинекологии еще никто в мире не делал. Так, по исследованию послеоперационной биопсии от второй PIPAC выявлено полное исчезновение метастазов с брюшины. Такие результаты смело можно назвать крайне обнадеживающими», — рассказал заведующий отделением онкогинекологии № 5 областного онкодиспансера Алексей Дзасохов.

Участие в такой значимой конференции не только повышает престиж Московского областного онкологического диспансера, но и способствует внедрению передовых методик в повседневную практику российских медиков. Выступление на Международной конференции в Саудовской Аравии стало важным шагом в борьбе с канцероматозом брюшины, подтвердив значимость научных исследований для развития мировой медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.