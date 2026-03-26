Врач Омаров рассказал, как снизить расходы на лечение зубов

Регулярные профилактические осмотры позволяют выявлять проблемы на ранней стадии и избегать крупных трат. В среднем стоматолога рекомендуют посещать раз в полгода, однако точную периодичность определяет врач индивидуально.

«За это время на зубах успевают появиться налет и камень, а небольшие проблемы проще убрать сразу. Лечение кариеса в Москве сейчас может стоить 15–25 тыс. рублей, но если затянуть, через несколько месяцев или год сумма нередко увеличивается вдвое. Если же дело дойдет до осложнений, удаления зуба, импланта и коронки, расходы могут превысить 100 тыс. рублей. На практике пациенты нередко отказываются лечить кариес на ранней стадии, когда проблема еще небольшая. Однако через год человек может вернуться уже с пульпитом. Тогда приходится лечить каналы и ставить коронку, а стоимость такой помощи оказывается в несколько раз выше», — отметил Омаров.

Врач подчеркнул важность качественного домашнего ухода: чистки зубов дважды в день, использования нити, ополаскивателей и ирригатора. Это снижает риск кариеса и заболеваний десен.

Также специалист рекомендовал не откладывать ортодонтическое лечение и при необходимости проходить 3D-диагностику. Дополнительно можно оформить налоговый вычет, который позволяет вернуть 13% расходов на лечение.

