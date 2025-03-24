Врач-офтальмолог дал советы, как распознать и вылечить глаукому

Глаукома — это заболевание, связанное с повышением давления внутри глаза, что может вызвать повреждение зрительного нерва и в итоге привести к полной потере зрения, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Игорь Маляцинский.

«Это болезнь, которая чаще всего диагностируется у людей пожилого возраста, а ее симптомы на ранних стадиях могут оставаться незамеченными, что делает своевременную диагностику и лечение крайне важными», — объяснил Маляцинский.

Он подчеркнул, что глаукома в начале развития может быть незаметна и не вызывать ухудшения зрения. Симптомы обычно проявляются на поздних стадиях, когда поле зрения сужается и страдает зрительный нерв. Многие пациенты обращаются к врачу только тогда, когда болезнь уже серьезно повлияла на зрение. Поэтому регулярные осмотры у офтальмолога, особенно после 40 лет, помогут вовремя обнаружить повышение внутриглазного давления и начать лечение.

По словам специалиста, подход к лечению глаукомы зависит от стадии заболевания и состояния пациента. На первых этапах, когда изменения не сильно выражены, применяют медикаментозное лечение, которое включает капли для снижения внутриглазного давления. Эти препараты помогают контролировать давление в глазу и замедляют развитие болезни.

Если консервативные методы не помогают или глаукома уже в запущенной стадии, то требуется хирургическое вмешательство. В современной медицине для лечения глаукомы используют лазерную терапию и микрохирургические операции, которые улучшают отток внутриглазной жидкости и снижают давление.

«Самое важное при глаукоме — это ее выявление на ранней стадии и своевременное начало лечения. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее будет контроль течения заболевания и выше шансы избежать потери зрения», — отметил врач.

Регулярные визиты к офтальмологу, особенно после 40 лет, помогут своевременно выявить повышение давления в глазу и предотвратить потерю зрения, заключил Маляцинский.