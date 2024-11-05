Врач-офтальмохирург из Балашихи вошел в ТОП-3 лучших специалистов Московской области

Высокую оценку профессиональной деятельности врачу офтальмологического отделения Балашихинской больницы Александру Серпутько поставили его пациенты на портале ПроДокторов. Ежегодно, по мнению своих пользователей, портал присуждает профессиональные награды лучшим врачам и медицинским учреждениям со всей России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В народном рейтинге офтальмологов-хирургов Московской области у врача из Балашихи — второе место и виртуальная серебряная медаль. Рейтинг сформирован на основе отзывов пациентов с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года.

«Это очень ценная для меня награда, и я благодарен за нее всем своим пациентам. Искренне радуюсь за каждого человека, ведь проведенное лечение возвращает ему вместе со способностью видеть и прежнее качество жизни. И возраст здесь не ограничение. Моей самой юной пациентке было 5 лет, самому взрослому пациенту — 92 года», — рассказал врач.

Александр Серпутько работает в офтальмологическом отделении Балашихинской больницы с 2016 года. Специализируется на лечении катаракты, глаукомы, а также редких заболеваний — кератите, ретинопатии диабетической, увеите и других. За это время он выполнил более двух тысяч операций, сотням пациентов провел консервативное лечение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.