Врач общей практики Подмосковья стал победителем Всероссийского конкурса

Врач семейной медицины из Шугаровской амбулатории г. о. Ступинского городского округа Иван Рыбин стал победителем Всероссийского конкурса врачей. Профессиональный конкурс проводил Минздрав России. Участники проходили отбор в 3 этапа: на уровне медицинской организации, на региональном уровне, а затем — на федеральном конкурсе. Иван работает в сельской местности и обслуживает более 2400 жителей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врач окончил Ярославский медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 2010 году. Уже во время обучения в ординатуре на кафедре общей практики семейной медицины он преподавал курсантам. С 2012 года врач работает в Шугаровской амбулатории, совмещая основную деятельность с дежурствами терапевтом в многопрофильном стационаре. В 2015 году получил дополнительную специализацию по ультразвуковой диагностике.

«В педиатрии на первое место выходит ЛОР-патология, и навыки семейного врача здесь неоценимы. Навыки ультразвуковой диагностики помогают в диагностике. Сельская местность обуславливает трудную доступность дополнительных услуг, поэтому использую физиотерапевтическое лечение приборами, разрешенными для домашнего использования. Я участвовал в конкурсе „Лучший врач“, чтобы популяризировать семейную медицину. Считаю, что эта специальность является оптимальной формой амбулаторного приема в России», — рассказал Рыбин.

Доктор считает, что классическая семейная медицина должна развиваться и распространяться не только в сельской местности, но и в городских агломерациях. Это даст возможность пациентам получать медицинскую помощь в большем объеме, быстрее и качественнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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