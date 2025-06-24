Врач объяснила возможные причины болей в животе при смене погоды

Изменения погодных условий способны провоцировать неприятные ощущения в желудке и кишечнике, особенно у тех, кто страдает метеозависимостью, рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «СтальМедиа» .

«С точки зрения науки однозначного ответа на вопрос о влиянии погоды на желудок — нет. Но существует несколько теорий, основанных на физиологии и психологии. Например, есть мнение, что реакция желудка связана с влиянием нервной системы, которая чутко реагирует на любые изменения атмосферного давления, температуры и влажности», — отметила Филева.

По ее словам, стресс, вызванный резкой сменой погоды, может ухудшить пищеварение и усилить восприимчивость к боли.

Кроме того, потепление или похолодание способно влиять на гормональный баланс, стимулируя выброс кортизола — гормона стресса. Его избыток может нарушить моторику кишечника, что в долгосрочной перспективе иногда становится одним из факторов возникновения синдрома раздраженного кишечника.

Филева также отметила, что колебания атмосферного давления теоретически способны усиливать газообразование в ЖКТ, приводя к вздутию и дискомфорту, особенно у людей с чувствительным кишечником.

Также врач уточнила: немаловажно и то, что смена погоды нередко меняет привычный ритм жизни: снижается активность, нарушается режим питания. Все это может негативно отразиться на работе пищеварительной системы.