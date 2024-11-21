Врач объяснила, почему зимой чаще болит голова

Невролог Екатерина Демьяновская заявила, что зимой и осенью снижение светового дня, колебания температуры и атмосферного давления могут вызывать головную боль, особенно у людей с повышенной метеочувствительностью, сообщает Life.ru .

По ее словам, именно из-за этих факторов в холодное время года у многих чаще болит голова. Это связано с нарушением баланса вегетативной нервной системы, которое также может вызывать боли в области сердца или суставов.

Еще одна причина — переохлаждение, когда человек гуляет по улице без шапки. В этом случае напрягаются мышцы головы, это тоже может привести к боли, а само по себе переохлаждение способствует воспалениям и инфекциям. Головной убор важно носить, особенно когда температура опускается ниже +5 градусов.

«Чтобы уменьшить уже развивающуюся головную боль, можно принять контрастный душ, сделать теплую ванночку для ног, лечь спать в затемненном прохладном помещении», — уточнила доктор.

Кроме того, не следует забывать о питьевом режиме: на каждый килограмм веса в сутки рекомендуется выпивать не менее 30-40 мл воды.