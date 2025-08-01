Врач объяснила, почему вентиляторы и кондиционеры могут навредить в жару

Вентилятор в закрытом помещении и поток холодного воздуха от кондиционера могут усилить тепловую нагрузку и вызвать воспаление мышц, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Многие популярные методы охлаждения могут давать обратный эффект. Например, включенный вентилятор в закрытом непроветриваемом помещении при высокой температуре и низкой влажности гоняет горячий воздух, только повышая тепловую нагрузку на организм», – рассказала Уланкина.

Она предупредила, что не менее опасна распространенная практика направлять струю холодного воздуха от кондиционера непосредственно на себя.

«Резкий перепад температур между нагретой кожей и охлажденным воздухом вызывает рефлекторный спазм сосудов и мышц. Именно так могут возникать так называемые офисные миозиты — болезненные воспаления мышц», – рассказала врач.