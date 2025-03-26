Врач объяснила, почему пациенты с эпилепсией отказываются от лечения

Некоторые пациенты с эпилепсией отказываются от лечения, даже осознавая возможные риски, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Кто-то не верит в эффективность лечения, кто-то боится побочных эффектов препаратов. Некоторые пациенты испытывают приступы реже чем 1–2 раза в год или сталкиваются с бессудорожными приступами во сне, что создает ложное ощущение, что болезнь не доставляет дискомфорта», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что пациентам с когнитивными нарушениями трудно соблюдать режим лечения. Некоторых смущает несовместимость лекарств с алкоголем. Ежедневный прием противоэпилептических препаратов (ПЭП) может стеснять человека больше, чем сама болезнь.

«Есть также пациенты с фотосенситивной эпилепсией — когда приступы возникают из-за ритмического мерцания света. Такие люди часто предпочитают избегать светостимуляции вместо приема лекарств», — рассказала невролог.

Демьяновская предупредила, что отказ от лечения может привести к серьезным последствиям.

«Без лечения заболевание может прогрессировать: ночные и фотосенситивные приступы могут перерасти в спонтанные, а редкие приступы станут происходить чаще. Приступ может случиться на работе, в общественном транспорте или во время купания, что делает болезнь крайне опасной», — подчеркнула специалист.

26 марта во всем мире отмечают Фиолетовый день или День больных эпилепсией. Цель этой даты — повышение осведомленности людей о болезни. Эпилепсия считается одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире.