Врач объяснила, почему аллергию необходимо лечить

Врач-аллерголог Надежда Логина предупредила, что аллергию на пыльцу необходимо лечить своевременно. В противном случае, по словам эксперта, пациент может столкнуться с осложнениями, сообщает «ФедералПресс» .

Люди, которые на протяжении нескольких лет страдали от аллергии на цветение, рискуют столкнуться с перекрестной пищевой аллергией. Она, по словам аллерголога, начнет возникать уже не только сезонно.

«Сейчас нет проблем с лечением аллергии на пыльцу растений», — напомнила аллерголог.

Для борьбы с недугом пациентам, которые сезонно страдают от насморка, дерматита, крапивницы или слизистых выделений из глаз, следует прийти на прием к аллергологу. Делать это необходимо вне сезона цветения.

По словам Логиной, «радикальное лечение» аллергиков в основном ведется вне периода проявления сезонных аллергий.