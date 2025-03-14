Врач объяснила, о чем могут сигнализировать постоянные отеки в течение дня
Врач Чиркова: регулярные отеки могут быть симптомом заболевания почек и сердца
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Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала, что регулярные отеки могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, сообщает NEWS.ru.
По ее словам, наличие регулярных отеков может быть симптомом патологий почек, сердца и эндокринной системы.
Утренние отеки лица, следы от резинок носков на ногах и ощущение сдавленности пальцев при ношении колец требуют особого внимания. Врач порекомендовала обратиться к врачу для диагностики и лечения основного заболевания.
Чиркова также отметила, что отечность по утрам у здоровых людей может возникать из-за неправильного рациона.