Врач объяснила, как сифилис может передаваться через поцелуй

Доцент кафедры биологии имени Ярыгина института биологии и патологии человека Пироговского университета Оксана Минкина объяснила, что сифилис может передаваться не только половым путем, но и через поцелуй или бытовые контакты, хотя такие случаи редки, сообщает Газета.ru .

Некоторые инфекции, передаваемые половым путем, способны распространяться и через бытовые контакты, например, при поцелуе или использовании общих предметов.

По словам специалиста, сифилис относится к инфекциям, которые обычно передаются при незащищенном половом контакте. Однако существуют исключения, когда заражение происходит другим способом. Например, инфекция может передаться от матери ребенку во время беременности или родов, а также через кровь и ее препараты.

Минкина привела случай из медицинской практики, когда у ребенка появились признаки сифилиса на лице после поцелуев няни, у которой были очаги инфекции на губах.

«В истории дерматовенерологии показательным примером заражения ИППП, в частности, сифилисом, неполовым путем, является возникновение клинических признаков заболевания на лице у ребенка после тесного телесного контакта (поцелуи, чтобы утешить плачущего малыша) с няней, у которой в момент взаимодействия с ребенком имелись очаги инфекции на губах», — пояснила врач.

При этом Минкина отметила, что возбудитель сифилиса быстро погибает вне организма человека, поэтому подобные случаи передачи инфекции встречаются редко.